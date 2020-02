Coronavirus-Aktionsplan in Ungarn: Ihren Skiurlaub in Hermagor stornierte eine ungarische Reisegruppe. Als Begründung wurde ein Schreiben der Schule mitgeschickt, wonach Kinder, die in Österreich waren, zwei Wochen der Schule fernbleiben müssen.

Laut dem Schreiben einer ungarischen Schule, müssen Kinder, die in Österreich waren, zwei Wochen der Schule fernbleiben © (c) pressmaster - stock.adobe.com

Eine zwölfköpfige ungarische Reisegruppe wäre am Samstag im Ferienhaus Mitsche in Hermagor für einen einwöchigen Skiurlaub angereist. Dessen Vermieter Gabriele und Viktor Mitsche wurden am Donnerstag aber mit einer Stornierung konfrontiert, weil in der Gruppe Angst vor dem Corona-Virus umgeht. Als Begründung wurde ein Schreiben mitgeschickt, dass die schulpflichtigen Kinder der Gruppe von der Direktion erhalten haben. Sinngemäß steht darin, dass Schüler und Lehrer, die von einer Österreich-, Italien- oder Kroatien-Reise zurückkommen, für mindestens zwei Wochen nicht in die Schule gehen dürfen und sich von einem Spezialisten untersuchen lassen müssen. Seitens des ungarischen Außenministeriums wurde mehreren Medienberichten zufolge, empfohlen, Reisen nach Norditalien, Österreich und Kroatien „gründlich zu prüfen“. Dort wurde ein nationaler Aktionsplan mit 28 Punkten ausgearbeitet.