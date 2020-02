Eine Herausforderung, die es zu lösen gilt. Ein bis ins Detail ausgearbeitetes Logistikkonzept soll den Verkehr in der Bezirksstadt nicht zum Erliegen bringen.

Peter-Wunderlich-Straße: Kanalbaustelle wurde gestartet, zahlreiche weitere in der näheren Umgebung werden heuer noch folgen © Rie-Press

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren: Die Bezirksstadt Spittal erwartet ein Jahr, bei dem sprichwörtlich "Kein Stein auf dem anderen bleiben wird". "Bisher haben wir die Lenkung der Verkehrsflüsse bei Kanal-Baustellen autonom entscheiden können, da das Land Kärnten nicht involviert war. Mit der Sanierung der Lieserbrücke, die im Juni startet, erwartet Spittal in Kombination mit weiteren großen Baustellen, ein Super-Baujahr", sagt Stadtrat Christoph Staudacher, in dessen Verantwortung die Kanal-Baustellen in der Stadt fallen.