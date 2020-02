Facebook

Die Reißecker trauern um die bekannte Wirtin Stefanie Schwarzenbacher © (c) Christian Müller - stock.adobe.com

Ihr Tod hinterlässt eine große Lücke, nicht nur innerhalb der Familie, sondern auch im gesellschaftlichen Leben von Reißeck. Gastwirtin Stefanie Schwarzenbacher schloss am 25. Februar im Alter von 73 Jahren für immer ihre Augen. Damit geht auch die Ära des Gasthauses „Walter“ in Kolbnitz zu Ende. „Efi“ wurde sie von den Gästen genannt, „Nonna“ von ihren vier Enkelkindern und ihren beiden Urenkeln. Im Gasthaus, das in den 1960er-Jahren von ihren Eltern gegründet wurde, kochte sie und bewirtete die Gäste. Bekannt war sie für ihre Großzügigkeit, ihre Kommunikationsfreudigkeit und ihren wachen Geist. Weil sich das Gasthaus neben dem Gemeindeamt befindet, wurden dort auch Verhandlungen geführt und so manche zukunftsweisende Entscheidung für die Gemeinde in der "zweiten Amtsstube" getroffen.