Für Wintersport - wie hier auf der Emberger Alm - herrschen am Vormittag gute Bedingungen © KK/EMBERGER ALM

Nach Abzug einer Kaltfront steigt der Luftdruck vorübergehend an. Die Bewölkung reißt am Vormittag vorübergehend komplett auf, um dann am Nachmittag wieder deutlich zuzunehmen. "Wintersport ist am Vormittag bei zum Teil herrlichem Sonnenschein sicherlich ein Thema", macht Wetterexperte Werner Troger gleich einmal Lust auf eine kleine Skitour. Nach einer frostig kalten Nacht sind im Raum Seeboden Höchstwerte von etwa +6 Grad zu erwarten.