Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sozialreferat der Stadt Spittal bietet kostenlos Schulungen für pflegende Angehörige an. © Gert Köstinger

Da die meisten Menschen so lange wie möglich zu Hause bleiben wollen und auch ihre Angehörigen ihnen diesen Wunsch erfüllen möchten, bedarf es intensiver Schulungen der pflegenden Angehörigen in vielen unterschiedlichen Bereichen.

Das Land Kärnten bietet daher gemeinsam mit dem Sozialreferat der Stadtgemeinde Spittal ab März kostenlose Schulungen zu fünf Themenbereichen an. Die Kurse können getrennt voneinander besucht werden und werden von diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegern des AVS geleitet.

Die Teilnehmer sollen darin bestärkt werden, pflegerisch-technische Anforderungen an die Pflege für sich selbst gesünder zu bewältigen, Gefährdungen, die sich aus der Pflegesituation für die betroffenen Menschen ergeben, zu reduzieren und psychosozialen Belastungen vorzubeugen.

Themen und Termine

Pflegegeld: 4. März 2020 von 15 bis 17 Uhr

Demenz: 13. März 2020 von 14 bis 17 Uhr

Sichere Bewegung: 28. März 2020 von 13 bis 17 Uhr

Präventive Maßnahmen bei Bewegungseinschränkungen (Teil 1): 4. April 2020 von 14 bis 17 Uhr

Präventive Maßnahmen bei Bewegungseinschränkungen (Teil 2): 17. April 2020 von 15 bis 18 Uhr

Inkontinenzversorgung: 29. April 2020 von 15 bis 17 Uhr

Die kostenlosen Kurse finden jeweils in der Drautal Perle, Am Bahndamm 14 in Spittal statt.

Eine Voranmeldung ist notwendig und telefonisch unter Tel. (04762) 565 01 36 oder (04762) 565 01 24 sowie persönlich im Rathaus (Bürgerservice, Erdgeschoss) möglich.