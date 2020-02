Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Graf Bauträger GmbH in Rothenthurn ist insolvent © (c) Markus Traussnig (Markus Traussnig)

Über das Vermögen der Firma "Graf Bauträger GmbH-Holzbau" in Rothenthurn wurde am Mittwoch ein Konkursverfahren eröffnet. Der Antrag wurde beim Landesgericht Klagenfurt über einen Gläubiger eingebracht. Der handelsrechtliche Geschäftsführer und Alleingesellschafter ist Wolfgang Hannes Graf. Zu den Insolvenzgründen sagt er, dass er in Wien Aspang einen Großauftrag für eine Wohnanlage angenommen hat: "Meine Firma übernahm die Montage von Holzbauelementen für eine Anlage mit 260 Wohneinheiten. Die Rechnung wurde bis dato nicht bezahlt, weshalb ich die Arbeiten am 6. Dezember eingestellt und15 Mitarbeiter beim AMS angemeldet habe."