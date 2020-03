Facebook

Feiert heute mit einer großen Ausstellung in Seeboden seinen 80. Geburtstag: Gerold Sternig © Rie-Press

"Wenn man am 29. Februar Geburtstag hat, kommt man nicht so oft zum Geburtstag feiern", schmunzelt Gerold Sternig. Der Spittaler feiert heute, obwohl er achtzig Jahre alt wird, erst zum 20. Mal Geburtstag. "Ich hab immer nur im Schaltjahr gefeiert. In den Jahren dazwischen bin ich vom 28. Februar in den 1. März hineingewandert", erzählt das Geburtstagskind, das heute allen Grund zum Feiern hat.