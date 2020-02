Das Spittaler Unternehmen Lindner Recyclingtech erhält den Global CemFuels Award für den völlig neuen hocheffizienten Antrieb in der Kategorie "Alternative Fuels Innovation of the Year".

Von links: Lukas Mayer (Zusammenbau), Manuel Lindner (CEO), Lukas Brunner (Zusammenbau), Stefan Scheiflinger-Ehrenwerth (Head of Product Management), Michael Lackner (Managing Director) © KK/Lindner

Der Global CemFuels Award ist eine der wichtigsten internationalen Auszeichnungen für Technologie rund um das Thema Aufbereitung von Abfällen zu alternativen Brennstoffen. Heuer, ging der Preis für die innovativste Technologie an Lindner Recyclingtech für den neuartigen Antrieb des Schredders Atlas 5500 AS. Das Besondere am rein elektromechanischen Antriebsstrang ist das intelligente Energiemanagementsystem. Wie in modernen Elektro- oder Hybridautos wird die Bremsenergie der Zerkleinerungswellen, die ansonsten in Form von Wärme verloren geht, rückgewonnen und mit maximaler Effizienz wieder dem Zerkleinerungsprozess zugeführt.