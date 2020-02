Italienerin (56) starb in Bad Kleinkirchheim. Da der Notarzt den Verdacht auf Coronavirus nicht ausschließen konnte, wurde das Ferienwohnungshaus gesperrt. Nun gibt es Entwarnung. Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Diese Apartmentanlage in Bad Kleinkirchheim stand wegen eines Corona-Verdachtsfalls unter Quarantäne © Weichselbraun

In Bad Kleinkirchheim ist eine 56-jährige Italienerin in der Nacht auf Mittwoch verstorben. Da der Notarzt den Verdacht auf Coronavirus nicht ausschließen konnte, sind die entsprechenden Maßnahmen, wie von der Regierung am Dienstag festgelegt, umgehend angelaufen.