Italienerin starb in Bad Kleinkirchheim. Da der Notarzt den Verdacht auf Coronavirus nicht ausschließen konnte, wurde die Apartmentanlage gesperrt. Untersuchungen laufen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Notarzt wurde gerufen © KLZ/Kanizaj

In Bad Kleinkirchheim ist eine 56-jährige Italienerin in der Nacht auf Mittwoch verstorben. Da der Notarzt den Verdacht auf Coronavirus nicht ausschließen konnte, sind die entsprechenden Maßnahmen, wie von der Regierung am Dienstag festgelegt, umgehend angelaufen. Bei der Toten aus Friaul wurde der entsprechende Abstrich gemacht, ebenso wurden weitere Untersuchungen angeordnet. Das Ergebnis steht noch aus. Die Apartmentanlage wurde gesperrt, Angehörige wie Bewohner dürfen das Haus nicht verlassen und werden ebenfalls untersucht. Die Befragungen durch die Polizei laufen, um etwaige Kontakte der Familie mit weiteren Personen feststellen zu können. Die Informationskette zwischen Behörden, Land und Italien läuft, um sämtliche weitere notwendige Schritte einleiten zu können.