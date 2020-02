Am Vormittag herrschen in Oberkärnten Regen und Schneefall. Es kühlt deutlich ab.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Schneefall bis in die Täler sind für Mittwoch prognostiziert © CAMILLA KLEINSASSER

Eine abziehende Schlechtwetterfront beeinflusst vorübergehend noch unser Wetter. Speziell in den Vormittagsstunden wird es oft noch regnen oder schneien. Die Schneefallgrenze sinkt rasch unter 1000 Meter Seehöhe und damit bis in viele Täler herab. Am längsten regnet und schneit es wohl im Unteren Gailtal. Am Nachmittag ziehen sich die meisten Schauer zu den Tauern zurück.