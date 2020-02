Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Friedrich Rieder, der älteste Gemeindebürger der Stadt Hermagor, ist nicht mehr © Weichselbraun/KLZ

Er war Hermagors ältester Gemeindebürger: Ende Dezember feierte Friedrich Rieder noch in fröhlicher Stimmung seinen 102. Geburtstag. Am Ende eines langen, ereignisreichen und erfüllten Lebensweges ist der vulgo „Gall“-Vater friedlich eingeschlafen. Sein 1918 begonnener Lebensweg war gekennzeichnet von politischen Umbrüchen, Krieg und dem Wiederaufbau der 2. Republik. Als Tischlermeister, Ehemann und Vater war er Teil einer Generation, die viel zu erleiden hatte, aber auch viel Schönes erleben durfte. Rieder war in seiner Zeit ein herausragender Sportler und der erste Rad-Glocknerkönig. Zwischen seinem damaligen Arbeitsplatz pendelte er mit seinem Waffenrad gleich mehrmals jährlich zwischen Innsbruck und seinem Heimatort Rattendorf und wählte dazu gerne die Glocknerstraße, erstmals im Jahre 1937. Erst Jahre später war der Glockner Zielort der Radrundfahrt.