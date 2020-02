Bevor in Millstatt seitens der Österreichischen Bundesforste Parkautomaten aufgestellt werden, hofft Bürgermeister Johann Schuster auf den runden Tisch mit Landespolitikern und Bundesforste-Vorständen.

Gratis-Parken ist in Millstatt ab Mitte März Geschichte © MARTINA PIRKER

Für Mitte März kündigten die Österreichischen Bundesforste (ÖBF) an, die bisher von der Gemeinde gepachteten Parkplätze, selbst zu bewirtschaften. Weil es nach mehreren Gesprächen in einigen Punkten zwischen Gemeinde und ÖBF noch keine Einigung gibt, entschied man sich in der jüngsten Gemeinderatssitzung für einen runden Tisch. Teilnehmen sollen daran beide oder ein Vorstand der ÖBF, Landeshauptmann Peter Kaiser und/oder Landesrat Gemeindereferent Daniel Fellner, Antje Güttler, Leiterin der ÖBF-Forstbetriebes Kärnten-Lungau, sowie Vertreter des Gemeinderates. Die Mehrheit der Mandatare befürchtet, dass mit der kostenpflichtigen Parkregelung ein großer Schaden für Tourismus und örtliche Betriebe entstehen könne.