Die Klubfrauen des Netzwerkes Business and Professional Women Spittal reagieren auf den heutigen Equal Pay Day und veranstalten einen Workshop in der Spittaler HLW.

Am Equal Pay Day bringen die Mitglieder der Business and Professional Women Spittal den Stein für "Gleicher Lohn für gleiche Arbeit" ins Rollen © BPW SPITTAL/NINA HADER

Der Klub Business and Professional Women (BPW) International brachte vor 30 Jahren den Stein „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ ins Rollen. 2009 griff BPW Austria diesen Gedanken auf und setzt seitdem jedes Jahr Akzente zum "Equal Pay Day". In diesem Jahr findet der Tag am Faschingsdienstag, 25. Februar, statt. BPW Spittal macht wie bereits in den Vorjahren in der Höheren Bundeslehranstalt für Wirtschaft (HLW) Spittal mit einem Workshop auf dieses Thema aufmerksam. Der Equal Pay Day steht symbolisch für jenen Tag, bis zu dem Frauen im Vergleich mit Männern, die seit Jahresbeginn bezahlt arbeiten, unbezahlt arbeiten müssen.