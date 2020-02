Mild und teilweise sonnig ist der Faschingsdienstag. In der Nacht zum Aschermittwoch erreicht uns eine markante Schlechtwetterfront.

Wetter in Oberkärnten

Faschingskrapfen können am Dienstag noch im Trockenen genossen werden © (c) Juergen Fuchs (FUCHS Juergen)

Am Faschingsdienstag gibt es einen nicht unfreundlichen Sonne-Wolken-Mix, wobei die Wolken erst später am Tag zunehmend dichter werden. Es bleibt vorerst noch weitgehend trocken und vergleichsweise mild mit Tageshöchstwerten nahe 10 Grad im Raum Spittal an der Drau. Das bunte Treiben des Faschings steuert auf einen letzten Höhepunkt zu.