Alle zwei Jahre treiben es die Narren in Weißbriach bunt. Die Dorfgemeinschaft begrüßte neben dem Prinzenpaar Lisa Marie Franz und René Santner auch Gemeindekaiser Christian Müller.

Manfred Neuhold, Christian Müller, Josef Trojer und Horst Ronacher hatten Spaß beim Umzug © LEOPOLD SALCHER

Wenn die Narren im „Tal der Gesetzlosen“ das Zepter übernehmen, dann bleibt kein Auge und keine Kehle trocken. Das zelebrierte einmal mehr – im bewährten Zweijahresrhythmus - die Dorfgemeinschaft Weißbriach beim Narrenumzug am Faschingsonntag. Zahlreiche liebevoll und einfallsreich gestaltete Wägen nahmen die große Welt wie das dörfliche Leben gehörig aufs Korn. Da wurde etwa die blaue „Ibiza-Finca“ vorgeführt, bewährte Mittel gegen das Corona-Virus präsentiert oder von Dr. Limpel am „Prostata-Express“ eine Gratis-Vorsorgeuntersuchung angeboten. Die vielen Zuschauer an der gerammelt vollen „Champs-élysées“ des Kneippdorfes huldigten dem Prinzenpaar Lisa Marie Franz und René Santner (im US-Jeep) und applaudierten dem „Gemeindekaiser“ Bürgermeister Christian Müller. Zudem erfuhr man von Weißbriachs Beitrag für Klagenfurts „For Forest“ und der Möglichkeit, künftig den Speicherteich für ausgedehnte Motorbootfahrten nützen zu können.