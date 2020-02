Im Bereich der Höhenstraße und der Peter-Wunderlich-Straße werden die Kanalbauarbeiten demnächst fortgesetzt. Für Fragen gibt es in der Ortenburger Straße ein Infobüro.

Kanalbauarbeiten in Spittal werden Anfang März wieder fortgesetzt © CAMILLA KLEINSASSER

Die Bauarbeiten an der Abwasserbeseitigungs- und Wasserversorgungsanlage der Stadt Spittal werden fortgesetzt. In Abhängigkeit der Wetterverhältnisse werden die Hauptbauarbeiten voraussichtlich mit Anfang März im Bereich der Höhenstraße aufgenommen. Zudem erfolgen ab Ende Februar am Fratres noch kleinere Baumaßnahmen. Im Bereich der Peter-Wunderlich-Straße wurden die Arbeiten bereits wieder aufgenommen.