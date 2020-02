Nachdem sich bisher noch kein Pachtinteressent für das Restaurant und das Strandbad am Millstätter See Südufer gefunden hat, schreibt es die Stadtgemeinde Spittal erneut aus.

Sowohl Restaurant als auch das Strandbad am Südufer des Millstätter Sees sind zur Verpachtung ausgeschrieben © KK/EGGSPRESS

Die Stadtgemeinde Spittal an der Drau bringt die Verpachtung des Strandbades samt Restaurant in Großegg am Südufer des Millstätter Sees ab Anfang Juni 2020 erneut zur Ausschreibung. Bewerbungen sind schriftlich bis spätestens 31. März abzugeben. Wie berichtet, herrschte vergangene Woche noch Unklarheit darüber, ob das Strandbad mit der "Schaumrolle", so wird das Restaurant von den Einheimischen genannt, überhaupt verpachtet wird. Erstens meldete sich bis zur ersten Frist am 31. Jänner kein Interessent, zweitens wird es in der Vorsaison zwei Baustellen, die den Betrieb der „Schaumrolle“ einschränken werden, geben. Mehr dazu lesen Sie hier: