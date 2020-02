Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Lindwurm hatte seinen großen Auftritt © (c) Rie-Press Adalbert Rieder

Die Stimmung war heute am Faschingssamstag in Spittal beim größten Faschingsumzug Oberkärntens ungeheuer gut. Ungeheuer originell präsentieren sich die 50 teilnehmenden Gruppen, die sich zum Thema Anno Dazumal in Schale warfen. Bei den über tausend Schaulustigen im Spittaler Zentrum sorgte vor allem der spektakuläre Auftritt des Lindwurms für Furore. Von einem Feuerspucker angeführt zog er qualmend über den Hauptplatz. Dies war eine aufwendige Idee von Holzhandeltransporte Reiterer und dem Herkuleshof am Danielsberg.