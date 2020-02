Pastoraltheologe Paul M. Zulehner hielt einen Vortrag in Obervellach über den notwendigen Wandel in der katholischen Kirche.

Ingrid Sommer vom katholischen Bildungswerk, Fritz Auernig, Paul M. Zulehner, Benno Karnel, Regionsreferent der katholischen Kirche, Willi Pacher, Hilde Merle, Wortgottesdienst-Leiterin in Obervellach © Sieglinde Liebhart

Der als profunder aber kritischer Kenner der katholischen Kirche in Österreich bekannte Pastoraltheologe Paul M. Zulehner sprach im Kultursaal Obervellach zum herrschenden Priestermangel in den Ortskirchen. Er stellte sich in seinem Vortrag dem Thema „Wie geht es mit der Kirche bei uns weiter“.