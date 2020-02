Facebook

Rainer Schroth baute das 1950 von seinem Vater gegründete Kurzentrum in Obervellach sukzessive aus © (c) WILLI PLESCHBERGER

"Über Fasten wird mehr denn je geredet und geschrieben. Die Zahl derjenigen, die eine Kur durchziehen, nimmt hingegen nicht zu“, resümiert Rainer Schroth nach jahrzehntelanger Erfahrung. Der Allgemeinmediziner begleitete in den vergangenen 40 Jahren in seinem Kurzentrum in Obervellach über 40.000 Schrothkuren, die auf Basis von reduzierter Nahrungszufuhr, Trink- und Trockentagen sowie Dunstwickeln funktionieren. Schroth ist ein Nachfahre des Schrothkur-Erfinders Johann Schroth. „Dieser lebte von 1798 bis 1856 als Fuhrmann in Schlesien. Als ihm ein Pferd einen Tritt zufügte, schwoll sein Knie stark an und blieb steif. Ein Mönch riet ihm, es mit Wasser zu kühlen. Weil Schroth während der Arbeit nicht ständig zu Wasser kam, wickelte er das Knie mit nassen Tüchern ein und merkte, dass es sich dadurch stark erwärmte. Diese Wärme heilte ihn“, schildert Rainer Schroth. Die Methode, mit feuchten Umschlägen sogenanntes „Heilfieber“ zu erzeugen, entwickelte sein Ahne weiter, und er forderte die Kranken auf, wenig bis nichts zu essen.

Rainer Schroth beim Grab von Johann Schroth in Tschechien Foto © KK/PRIVAT

„Leute kamen von überall her, um sich kurieren zu lassen. Prinz Wilhelm von Württemberg, der durch eine Kugel am Kniegelenk verletzt wurde, bewahrte er vor einer Beinamputation. Als Dank verlieh ihm der Prinz den Titel Naturarzt und die Berechtigung, seine Naturheilmethode anwenden zu dürfen“, erklärt Schroth die Anfänge der Kur, die sein Vater Emil 1950 in Obervellach zu neuem Leben erweckte.