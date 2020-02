Facebook

Eric, Peter und Michaela Pacher © Nicole Kari

Die schwimmende Insel von Gastronom und Betriebswirt Peter Pacher schwimmt seit elf Jahren im Millstätter See. Und das robust, immerhin hat er das auf den Wellen treibende Floß selbst konstruiert und gebaut. Das Unwetter am 18. November 2019 hat die Feuerinsel im See aber nicht unbeschadet überstanden. "Das ganze Lokal war überschwemmt", schildert Pacher, der mit seiner Frau Michaela das Kap 4613 in Millstatt betreibt.