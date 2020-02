Die Gemeinde Seeboden kauft das Areal des Wasserverbands Millstättersee im Ortszentrum und invesitert 1,2 Millionen Euro. Mit dem Geld will der Verband die Kläranlage in Spittal umbauen.

Verbandsobmann Veiter, Bauhofleiter Lagger, Bürgermeister Klinar, Vizebürgermeister Tribelnig © Nicole Kari

Das Hauptquartier des Wasserverbands Millstättersee in der Gritschacher Straße 4 im Zentrum von Seeboden ist verkauft. Und zwar an die Gemeinde Seeboden um 830.000 Euro. Erst vor wenigen Tagen wurde der Kaufvertrag unterfertigt. Der Wasserverband ist bereits mit seinen dort stationierten Mitarbeitern zur Verbandskläranlage nach Spittal übersiedelt. Dazu sagt Verbandsobmann Erhard Veiter: „Das Gebäude, gebaut in den 1970er Jahren ist sanierungsbedürftig, ebenso die Kläranlage in Spittal. Der Verkauf an die Gemeinde Seeboden, die bisher Teile des Areals gepachtet hat, ist eine "Win-Win-Situaton" für beide Seiten. Mit dem Verkaufserlös wird die Kläranlage umgebaut."