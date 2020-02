Facebook

Der historische Barbara-Egger-Park soll um 500.000 Euro revitalisiert werden © ANDREA STEINER

Was im Rahmen eines gemeinnützigen Beschäftigungsprojektes im Frühling vor zwei Jahren im historischen Barbara-Egger-Park begonnen wurde, soll nun fortgesetzt werden. Der Seebodener Landschaftsarchitekt Andreas Winkler befasste sich mit der weiteren Revitalisierung des Parkareals, dass für Touristen und Erholungsuchende ansprechend gestaltet werden soll. Der von einer Mauer eingefasste Park besticht durch einen historischen Aussichtsturm, einen großen Baumbestand und vielen Wegen, die zu Rundwanderungen zusammengeschlossen werden könnten. Was fehlt, sind ein überdachter Aufenthaltsbereich, Aussichtspunkte, ein Kinderspielplatz, eine WC-Anlage und die deutliche Kennzeichnung von drei möglichen Zugängen zum Areal.

Die historische Mauer wurde vor zwei Jahren wieder instand gesetzt Foto © ANDREA STEINER Zusätzliche Bepflanzung, Wasserstellen, dezente Beleuchtung und die barrierefreie Gestaltung der Spazierwege sollen dem Park Anziehungskraft verleihen. Mittels Grundsatzbeschluss einigten sich die Millstätter Gemeinderäte (15 zu 7 Stimmen) darauf, im Zuge der Berg-See-Rad-Offensive des Landes Kärnten ein Förderansuchen zu stellen. Die Projektkosten belaufen sich auf 500.000 Euro netto. Erfahrungsgemäß können 50 Prozent über die Landesoffensive lukriert werden. Die Hälfte der verbleibenden 250.000 Euro würde der Tourismusverband Millstatt tragen, blieben für die Gemeinde noch 125.000 Euro. Jene Mandatare, die sich dagegen aussprachen bemängelten die hohen Kosten in Hinblick auf wichtigere Projekte, die in absehbarer Zeit anstehen würden.