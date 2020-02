Kleine Zeitung +

Oberkärntner Faschingsbrauch Mädchen aufgepasst: Wer nicht heiratet, muss ziehen

Heiratsunwillige Mädchen geht es in Tröpolach, Gemeinde Hermagor, humorvoll an den Kragen. Sie müssen am Faschingsonntag einen Holzstamm durch die Ortschaft ziehen. So will es ein alter Faschingsbrauch.