Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Baulandmodell Neusteinhof geht in die Finalisierung © KK/Steinfeld

Steinfeld bekommt "Das Baumhaus". So soll die Kinderbetreuungseinrichtung heißen, die die Kindernest GmbH im Nahbereich der Volksschule und des Pflegeheimes bauen will. Es ist das erste Bauprojekt, das im Zuge des Baulandmodells Neusteinhof realisiert wird. Sobald der Bebauungsplan im Gemeinderat abgesegnet ist, kann es losgehen. "Wir rechnen mit einem Baustart im April und hoffen, dass wir bereits im September eröffnen können", sagt Claudia Untermoser, Geschäftsführerin der Kindernest GmbH. In den Neubau werden rund 600.000 Euro fließen. Und wie der Name schon verrät, wird Holz der vorrangig verwendete Baustoff sein. "Es wird ein Niedrigenergiehaus sein, gebaut mit heimischen Firmen", so Untermoser weiter.