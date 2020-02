Facebook

Alexandra Mandler (mediale Aufbereitung), Johann Kaufmann (Raumplanung), Bürgermeister Ewald Tschabitscher, Magdalena Weichsler, Silvia Forlati (Projektleitung) und Lisa Possegger © Nicole Kari

Was tun, wenn die Kinder aus dem Haus sind und die Arbeit im Haushalt und im Garten altersbedingt immer schwerer fällt? „Es gibt Steinfelder, die ihr Haus verkaufen würden, um in eine Eigentumswohnung zu ziehen“, schildert Ewald Tschabitscher, Bürgermeister in Steinfeld. Das ist nur eines von vielen Beispielen, die aufzeigen, dass sich die Bedürfnisse in Sachen Wohnraumschaffung auch am Land geändert haben. Um dem gerecht zu werden, wird in der Drautaler Gemeinde auf 2,4 Hektar Grund das Baulandmodell Neusteinhof umgesetzt.