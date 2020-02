Nach dem Abzug einer Kaltfront wird es in Oberkärnten zunehmend sonnig. Am Nachmittag liegen die Temperaturen zwischen 7 und 11 Grad.

Das milde Wetter lockt die Schneeglöckchen ans Tageslicht © KK/KERSTIN OBERLECHNER

Eine Kaltfront zieht in den Morgenstunden und am Vormittag an der Alpennordseite rasch nach Osten weiter. Hinter dieser bei uns wenig wetterwirksamen Front steigt der Luftdruck rasch wieder an und das Wetter stabilisiert sich. Zunächst sind daher am ehesten im Bereich der Tauern dichtere Wolken vorhanden und speziell direkt am Alpenhauptkamm sind sogar leichte Schneeschauer möglich. Nach Süden hin ist es bereits sonniger.