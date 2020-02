Facebook

Die "Schaumrolle" muss nach zehn Jahren saniert werden. Pächter ist für Sommer 2020 noch keiner in Aussicht © KK/TOURISMUSBÜRO SPITTAL

In der „Schaumrolle“ ist der Wurm drin. Es handelt sich dabei um das Restaurant im Spittaler Strandbad, das aufgrund seiner Form - ein umgelegter, halbierter Kegel - an das Süßgebäck erinnert. Begonnen hat alles mit einer Baukostenüberschreitung von 550.000 Euro. Die Dachkonstruktion, die mit einem silbernen Glitzerstaub-Lack-Gemisch besprüht wurde, war von Anfang an problematisch. Nach nur zehn Jahren ist sie undicht.