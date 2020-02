Facebook

Symbolfoto © Sommeregger-Baurecht

Kein gutes Ende genommen hat am Mittwoch das Vorhaben eines 70-jährigen Mannes, Speck zu selchen. Auf einem Anwesen in der Gemeinde Weißensee hatte der Mann eine Feuerstelle angezündet. Vermutlich durch einen heftigen Windstoß landete Glut in der fünf Meter davon entfernten Selchhütte. Die aus Holz gezimmerte Hütte brannte daraufhin laut Polizei vollständig aus.