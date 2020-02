Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Verabschiedung hat bereits stattgefunden © KK/Privat

Wenige Tage nach seinem 91. Geburtstag ist der bekannte Gailtaler Friedrich Pichler aus Gundersheim, Gemeinde Kirchbach, verstorben. Von 1958 bis 1998 war er Bauunternehmer und beschäftigte in seinem Betrieb zu Spitzenzeiten bis zu 60 Mitarbeiter. "Er war ein Unternehmer der alten Schule. Diese Generation hat maßgeblich den Aufbau und die großen Veränderungen der 1960-er, 70-er und 80-er Jahre in unserer Region mitgestaltet. Darüber hinaus repräsentierte Fritz Pichler viele Jahre mit Weitblick die Bauinnung in unserem Bezirk und im Land Kärnten", würdigte der ehemalige Landtagsabgeordnete Ferdinand Sablatnig den verstorbenen mehrfachen Familienvater bei dessen Verabschiedung am Ortsfriedhof von Grafendorf.