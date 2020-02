Facebook

Zwei Baustellen in der Vorsaison werden den Betrieb der "Schaumrolle" erschweren. Bisher gibt es noch keinen Pächter. Die Stadt wird die Verpachtung nochmals ausschreiben © KK/EGGSPRESS

Das Strandbadrestaurant „Argento al Lago“, im Volksmund „Schaumrolle“ genannt, weist nach nur zehnjährigem Betrieb erhebliche Mängel auf. In erster Linie geht es um das Dach, das an mehreren Stellen undicht ist, weil die Schweißnähte der Folie nicht mehr halten. Für die Sanierung wurden vom zuständigen Referent Peter Neuwirth 50.000 Euro veranschlagt. Laut Bürgermeister Gerhard Pirih gibt es noch kein technisches Gutachten, daher wisse man nicht, wie viel Zeit die Sanierungsarbeiten in Anspruch nehmen werden. Vizebürgermeister Neuwirth sagte in der Gemeinderatssitzung Dienstagabend, dass sich bisher kein einziger Pacht-Interessent für das Strandbadrestaurant gemeldet habe, die Bewerbungsfrist endete am 31. Jänner: „Wir überlegen, mit der Pacht ein Jahr auszusetzen, weil auch eine zweite Baustelle, den Betrieb stören wird.“