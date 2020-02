Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Auf dem Areal rund um den neuen Rathausmarkt wurde eine Begegnungszone verordnet © WILLI PLESCHBERGER

Seit Monaten herrscht in Spittal Unklarheit darüber, ob im Bereich Rathausplatz, Am Rathausplatz und in der Ebnergasse geparkt werden darf oder nicht. Seit der offiziellen Eröffnung des Rathausplatzes im Oktober des Vorjahres parken auf diesem Areal ständig Autos, obwohl es sich um eine verkehrsberuhigte Zone handelt. Abgestraft wurde bisher niemand, weil man sich nicht darüber im Klaren war, ob das Angelegenheit der kommunalen Parkraumüberwachung oder der Polizei ist. Die Schonfrist für Falschparker wird in den kommenden zwei Wochen enden. In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde beschlossen, dass für diesen Bereich eine Begegnungszone verordnet wird. Das heißt, dass nur noch vier Stellflächen für Ladetätigkeiten vorgesehen sein werden, parken ist dann verboten.

Die Begegnungszone ist auf diesem Plan rot markiert Foto © KK/STADTGEMEINDE SPITTAL Kurze Ladetätigkeiten sind grundsätzlich in der gesamten Begegnungszone gestattet, ebenso ein zehnminütiges Halten. Entsprechende Schilder werden in spätestens zwei Wochen montiert. Für Autofahrer gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 20 Kilometer pro Stunde. Radfahrer können den gesamten Platz benützen. Fußgänger dürfen auch auf der Fahrbahn gehen. Eine Begegnungszone ist nämlich eine Form der Verkehrsberuhigung, in der Fußgänger Vortritt vor Fahrzeugen haben. Dass die neue Verordnung eingehalten wird, darauf werden die Mitarbeiter der „Group 4“, die in Spittal für die Parkraumüberwachung zuständig sind, achten.