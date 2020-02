Facebook

Das Kind wurde nach der Erstversorgung ins LKH Villach geflogen © (c) APA/JAKOB GRUBER

Am Dienstag gegen 17.45 Uhr hielt ein 61-jähriger Mann aus dem Bezirk Hermagor seinen Pkw auf einer Gemeindestraße in der Gemeinde St. Stefan im Gailtal kurz an, um sich nach einem Parkplatz umzusehen. Als der 61-Jährige seine Fahrt fortsetzte, lief plötzlich ein dreijähriger Bub, ebenfalls aus dem Bezirk Hermagor, hinter einem parallel zur Gemeindestraße parkenden Fahrzeug auf die Fahrbahn und gegen den Wagen des 61-Jährigen. Das Kind wurde durch den Anprall unbestimmten Grades verletzt und musste nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber RK 1 in das LKH Villach geflogen werden