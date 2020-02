Das Regionalbüro der Kleinen Zeitung in Spittal schließt am Faschingsdienstag, den 25. Februar bereits um 13 Uhr.

Das Regionalbüro Spittal ist am Faschingsdienstag bis 13 Uhr geöffnet. © Markus Traussnig

Am Faschingsdienstag, den 25. Februar schließt das Regionalbüro der Kleinen Zeitung am Rathausplatz 1 in Spittal für den Kundenverkehr bereits um 13 Uhr.

Ab Mittwoch, den 26. Februar sind wir wieder wie gewohnt montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr und freitags von 8 bis 13 Uhr für Sie da und beraten Sie gerne in allen Aboangelegenheiten, sowohl print als auch digital. Gerne laden wir auch Ihre Kärnten Cards auf und stehen für den Verkauf sämtlicher Bücher sowie Ö-Tickets zur Verfügung.