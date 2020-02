Facebook

Doppellehre zum Maschinenbau- und Elektrobetriebstechniker: Sandro Haas hat seinen Traumberuf gefunden © Fotograf

Für den jungen Trebesinger Sandro Haas erfüllt sich ein großer Traum. Am 25. Februar fliegt der 18-Jährige für fünf Wochen in die USA, nach Statesville in North Carolina. Der komplette Aufenthalt wird von seinem Lehrbetrieb finanziert. Er macht bei Lindner Recyclingtech GmbH in Spittal eine vierjährige Doppellehre zum Maschinenbau- und Elektrobetriebstechniker und darf den dortigen Firmenstandort besuchen.

Diese Amerikareise ist die Belohnung für sein berufliches Engagement und seine überdurchschnittlich guten Noten. Im Zeugnis stehen nur Einser und Zweier. „Solche Noten in einem technischen Doppelberuf sind eher die Ausnahme. Die Anforderungen werden immer höher“, sagt Herbert Leitner, der seit drei Jahren Lehrlingsbeauftragter ist.

Ich habe schon als Kind am liebsten herumgeschraubt Sandro Haas

Herbert Leitner ist seit drei Jahren Lehrlingsbeauftragter © Nicole Kari

Nicole Kari

Sandro Haas hat seinengefunden: „Ich habe schon als Kind am liebsten mit Papa in der Werkstatt herumgeschraubt. Beim Schnuppern war gleich für mich klar, dass ich hier arbeiten möchte.“ Ehrgeizig wie er ist, kam er gleich dreimal fürvorbei, hat den Aufnahmetest bestanden und beruflich losgelegt., sagt er motiviert. Laut Leitner bewerben sich bei Lindner jährlich rund 40 Jugendliche für sechs Lehrstellen. Derzeit werden 25 Lehrlinge ausgebildet.