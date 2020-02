Facebook

Freude über die andauernde Eissaison am Weißensee © Norbert Jank/KK

Währen die Eislaufsaison überall sonst in Kärnten längst vorbei ist, trotzt das Eis am Weißensee in Oberkärnten den frühlingshaften Temperaturen. Nach wie vor ist eine rund vier Kilometer lange Bahn am Westteil des Sees freigegeben. Einsteigen kann man aber nur noch auf der Südseite des Sees. „Die Minusgrade in den Nächten machen es möglich. Vor allem vormittags ist das Eis in super Zustand“, berichtet Eismeister Norbert Jank. Nachmittags macht sich bemerkbar, dass die Temperaturen schon um die 10 Grad erreichen.