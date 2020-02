Maria Schwarzenbacher hilft im Bereich Kaning, wenn es schnell gehen muss. Sie wurde vor Kurzem mit einem First Responder Rucksack ausgestattet.

Maria Schwarzenbacher und Marliese Brachmaier © KK/Rotes Kreuz

Seit über drei Jahren ist die Floristin Maria Schwarzenbacher freiwillige Rettungssanitäterin beim Roten Kreuz und nun auch als First Responderin im Bereich Kaning in Radenthein tätig. Von Rotkreuz-Ortsstellenleiterin Marliese Brachmaier bekam die engagierte Helferin vor Kurzem einen First Responder Rucksack überreicht.