Vor zwei Jahren ging der Stall beim Gasthaus Marhube in Baldramsdorf in Flammen auf, jetzt erfolgt Neustart. Betrieb der Nordabfahrt leidet unter schneearmen Wintern.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Gasthaus Marhube wurde umgebaut und sucht neuen Pächter © KK/Schurian

Vor genau zwei Jahren ging der Partystadl des Gasthauses Marhube in Baldramsdorf direkt an der Nordabfahrt Goldeck in Flammen auf. Brandursache war laut Landeskriminalamt ein Kurzschluss.

„Der Gastbetrieb soll schon irgendwann weitergehen. So wie’s früher halt war“, sagte damals Reinhard Schurian gegenüber der Kleinen Zeitung. Seither war der Gastbetrieb geschlossen. Aber das wird sich schon bald ändern. Derzeit laufen die Sanierungsarbeiten auf Hochtouren.