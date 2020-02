Facebook

Die KNG-Kärnten Netz GmbH hat mit Montagearbeiten an der 110-kV-Leitung begonnen, die von Außerfragant im Mölltal nach Oberdrauburg führt. Die Leitung war im Zuge des Sturmtiefs Detlef im November 2019 in der Nähe des Wildseetörls in 2350 Metern Seehöhe schwer beschädigt worden. Der Mast war wegen der massiven Eislast und des starken Sturmes umgeknickt, was weitere Masten in Mitleidenschaft gezogen hatte. Seitdem ist die Leitung außer Betrieb.