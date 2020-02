Kollision auf der Piste in St. Oswald endete mit Hubschraubereinsatz. Urlauberin erlitt schwere Verletzungen. Suche nach Frau mit grün-grau karierter Jacke.

Schwerer Skiunfall. Wo ist die zweite Skifahrerin? © APA/Barbara Gindl

Auch an diesem Wochenende kam es wieder zu mehreren Skiunfällen. Nach einer flüchtigen Skifahrerin sucht derzeit die Polizeiinspektion Bad Kleinkirchheim: Laut Polizeibericht kam es zwischen der unbekannten Skifahrerin und einer 49-jährigen Skifahrerin aus den Niederlanden am Sonntag gegen 12.30 Uhr auf der „Nock-In-Abfahrt“ im Skigebiet St. Oswald zu einer Kollision. Dabei erlitt die Urlauberin schwere Verletzungen und musste nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber Alpin 1 in das Krankenhaus geflogen werden.

Die zweitbeteiligte Skifahrerin kümmerte sich vorerst zwar um die verletzte Frau, fuhr dann jedoch weiter.

Beschreibung

Die Unbekannte ist etwa 50 bis 55 Jahre alt, hat nackenlange Haare und war mit einer grün-grau karierten Jacke bekleidet. Sie trug einen Skihelm und sprach Deutsch. Zeugen werden ersucht sich mit der Polizeiinspektion Bad Kleinkirchheim in Verbindung zu setzen (059133-2221).