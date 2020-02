Am Sonntag, 23. Feber, um 14 Uhr ist Ankick Freundschaftsspiel der Damenmannschaften in Matrei.

Martin Bodner, Rosalie Zojer aus Lienz (derzeit verletzt), Carinthians Spittal-Hauptsponsor Wolfgang Lindner, Marie Klocker und Carinthians Spittal-Assistenz- und Individualtrainer Alex Pichelkastner © KK/ Ernst Krawagner

Das Tauernstadion in Matrei ist Austragungsort des Freundschaftsspiels FC Wacker Innsbruck gegen die Carinthias LIWOdruck Spittal. Angepfiffen wird der Vergleichskampf der Damen um 14 Uhr, wobei die Elf aus Innsbruck als derzeitiger Erstligist als Favorit in das Duell geht. “Wir freuen uns auf dieses spannende Match und hoffen damit in Osttirol Werbung für die weibliche Seite des Fußballs machen zu können“, sagt Martin Bodner, Cheftrainer der Spittaler Kickerinnen.