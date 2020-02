Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die passende Lernapp zu ihrem Buch hat Daniela Holzer erfunden © Adalbert Rieder

Ein reformbedürftiges Schulsystem, überforderte Schüler, Lehrer und Eltern. In Zeiten wie diesen entsteht oft der Eindruck der Hilflosigkeit. Das meint zumindest Daniela Holzer. Die Autorin aus Feistritz/Drau wollte mit ihrem im Vorjahr erschienen Buch „Das leuchtet mir ein! In 30 Tagen zum Lernerfolg“ über Wege zum Erfolg gegen dieses Gefühl ankämpfen und ein Bewusstsein für die Wichtigkeit richtiger Lernstrategien schaffen. Mittlerweile werkelt die 45-jährige Pädagogin an einer eigenen App mit dem Titel „Lernen-geht-echt-anders-Challenge“, der Fortsetzung zum Buch. Diese bietet konkrete Aufgabenstellungen zur Hinterfragung und Adaptierung eigener Lerngewohnheiten.