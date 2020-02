Bei den Nächtigungen hat man im Jahr 2019 ein Plus von 2 Prozent, bei den Ankünften ein Plus von 3 Prozent erreicht.

Das E-Bike Event am Millstätter See holte 2019 rund 9 000 Gäste an den See und in die Berge. 2020 findet es zum dritten Mal statt. Diesmal ist Seeboden Gastgeber. © (c) Gert Perauer

Die Touristiker am Millstätter See sind nach der Jahresbilanz für 2019 frohen Mutes. 1,18 Millionen Nächtigungen, das ist ein Plus von 2 Prozent und 265.500 Gäste (+ 3 Prozent) hat man begrüßen können.