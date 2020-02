Facebook

Die Polizei stoppte den Raser © APA/Gindl

Am Donnerstag gegen 11 Uhr konnte von Beamten der Polizeiinspektion Oberdrauburg auf der Drautal Bundesstraße in der Gemeinde Irschen ein 40-jähriger Pkw-Lenker aus Polen angehalten werden. Die Beamten führten Lasermessungen in der dortigen 70-km/h-Beschränkung durch und konnten den Polen mit einer Fahrgeschwindigkeit von 137 km/h messen. Der Mann wurde angehalten. Nach Rücksprache mit der Bezirkshauptmannschaft wurde eine vorläufige Sicherheit in Höhe von mehreren Hundert Euro eingehoben.