Die Polizei konnte den mutmaßlichen Steinewerfer ausforschen © APA/Gindl

Am Donnerstag um 4.46 Uhr wurde ein 49-jähriger Mann auf frischer Tat dabei ertappt, wie er einen Stein gegen die Fensterscheibe einer aufgelassenen Firma im Bezirk Spittal warf. Aufgrund der gleichen Vorgehensweise (immer einschlagen der Fensterscheiben mit Steinen) konnten dem 49-Jährigen zehn Sachbeschädigungen in den letzten Monaten zur Last gelegt werden. Die Schadenshöhe wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Der 49-Jährige wird der Staatsanwaltschaft angezeigt.