Das Biohotel "Gralhof" von Michael und Corinna Knaller ist das erste klimaneutrale Hotel Kärnens © (c) Johanna Bauer / Lumikki Photography

Greta Thunberg könnte am Gralhof in Weißensee ruhigen Gewissens ihren Urlaub verbringen. Das Biohotel mit 16 Zimmern ist nämlich das erste klimaneutrale Hotel Kärntens. Das bedeutet, dass die Hoteliers Corinna und Michael Knaller verschiedene Maßnahmen gesetzt haben, die Treibhausgas-Emissionen deutlich zu reduzieren und den CO2-Fußabdruck so klein wie möglich zu halten. „Wir haben uns zu hundert Prozent für Biolebensmittel und Biogetränke entschieden. Jeder Mittwoch ist in unserem Hotel ein vegetarischer Tag. Die Lebensmittel stammen von biozertifizierten Betrieben aus der Region, das Bio-Schwein- und Bio-Rindfleisch stammt von unserem Bauernhof“, schildert Corinna Knaller.

Der Gralhof befindet sich in der Ortschaft Neusach, direkt am Weißensee © (c) Lumikki Photography | Johanna Riedler