Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die desolate Brücke Oberring darf nur im Schritttempo befahren werden und wird neu gebaut © Hans Guggenberger

Rund 10,7 Millionen Euro will das Land Kärnten dieses Jahr in Straßen, Brücken und Radwege in Oberkärnten investieren. Vor allem der Brückenbau - wie von Juni bis September die Sanierung der Lieserbrücke zwischen Fachhochschule und Hauptplatz in Spittal - ist laut Landesrat Martin Gruber komplex und kostenintensiv: "Aber enorm wichtig für die Verkehrssicherheit."