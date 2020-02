Eine nicht alltägliche Sportart steht am Wochenende im Skigebiet Weißensee auf dem Programm. Mit ihrem Skibob werden sich die weltbesten Sportler bei einem WM-Rennen messen.

Auf der Schulernöckl-Piste im Skigebiet Weißensee werden die Skibob-Weltmeisterschaften am Wochenende ausgetragen © WEISSENSEE.COM

Die Vorbereitungen für die Skibob-WM sind laut Christian Pospisil, Betriebsleiter der Weißensee-Bergbahnen, voll im Gang. Am 15. und 16. Februar wird die Naturpark-Gemeinde Weißensee zum ersten Mal Austragungsort für die Rennen des Skibob-Weltcups. Für diese wurde die Schulernöckl Piste ausgewählt. „Beste Trainingsbedingungen fanden die Skibobfahrer bereits an den vergangenen Wochenenden bei ihren Einheiten am Nassfeld und bei der Bergbahn Weißensee vor“, freuen sich die Trainer Helmut Winkler und Fritz Coloini.