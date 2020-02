Facebook

Es wird stürmisch, allerdings bei Plusgraden © Helmut Weichselbraun

Mit stürmisch-böigem Nordwestwind auf den Bergen stauen sich kompakte Wolken an die Hohen Tauern an und laden dort frischen Neuschnee ab. Auch im Gebiet nördlich von Obervellach kann zeitweise von Norden her etwas Schneeregen übergreifen. Nach Süden hin lockern die Wolken hingegen tagsüber vermehrt auf. Wohl am stärksten weht der Tauernwind im Möll-, Lieser- und Maltatal. "Sogar lokale Sturmschäden sind bei dieser Wetterlage nicht ausgeschlossen!", warnt der Meteorologe Werner Troger eindringlich. In der Stadt Spittal an der Drau sind tagsüber fast +10 Grad drin. Durch den Wind fühlt sich das Ganze aber kälter an!